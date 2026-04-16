МИД РФ: Запад сознательно игнорирует преступления Киева против журналистов

В МИД России заявили о двойных стандартах Запада.

Западные покровители Киева осведомлены о давлении и насилии в отношении журналистов на Украине, однако намеренно игнорируют происходящее. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве напомнили о запрете оппозиционных СМИ на Украине и преследовании неугодных журналистов, в том числе российских, некоторые из которых погибли.

«Западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры прекрасно знают о террористических методах и преступлениях киевского режима, но продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Напомним, военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Причиной его гибели стал удар украинского беспилотника.

Как писал KP.RU, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. Она подорвалась на мине во время исполнения профессиональных обязанностей.