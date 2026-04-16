МИД РФ: Запад сознательно игнорирует преступления Киева против журналистов

Западные покровители Киева осведомлены о давлении и насилии в отношении журналистов на Украине, однако намеренно игнорируют происходящее. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве напомнили о запрете оппозиционных СМИ на Украине и преследовании неугодных журналистов, в том числе российских, некоторые из которых погибли.
«Западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры прекрасно знают о террористических методах и преступлениях киевского режима, но продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Причиной его гибели стал удар украинского беспилотника.
Как писал KP.RU, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной. Она подорвалась на мине во время исполнения профессиональных обязанностей.