«СТРАНА.ua»: Мадьяр продолжит жёсткую миграционную политику Орбана

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении продолжать миграционную политику, установленную его предшественником Виктором Орбаном, с целью предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении продолжать миграционную политику, установленную его предшественником Виктором Орбаном, с целью предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

В своей первой речи после избрания Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не принимает «ни пактов, ни механизмов перераспределения» мигрантов.

Будущий премьер также пообещал поддерживать пограничный забор на южной границе и отремонтировать его, так как там есть прорехи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадьяр хорошо справится с обязанностями. Он также отметил, что Мадьяр раньше входил в партию Орбана «Фидес» и разделяет взгляды своего предшественника на миграцию.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
