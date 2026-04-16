«СТРАНА.ua»: Мадьяр продолжит жёсткую миграционную политику Орбана

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении продолжать миграционную политику, установленную его предшественником Виктором Орбаном, с целью предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
В своей первой речи после избрания Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не принимает «ни пактов, ни механизмов перераспределения» мигрантов.
Будущий премьер также пообещал поддерживать пограничный забор на южной границе и отремонтировать его, так как там есть прорехи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадьяр хорошо справится с обязанностями. Он также отметил, что Мадьяр раньше входил в партию Орбана «Фидес» и разделяет взгляды своего предшественника на миграцию.