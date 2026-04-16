Месси стал владельцем клуба из пятого дивизиона Испании

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал владельцем «Корнельи».

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал владельцем «Корнельи».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Этот шаг укрепляет тесные связи Месси с Барселоной и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии — связи, которые возникли в годы его выступлений за “Барселону” и сохраняются до сих пор», — говорится в релизе.

Приход Месси в «Корнелье» назвали началом новой главы в их истории.

«Корнелья» выступает в Третьем дивизионе Королевской испанской футбольной федерации — пятой по силе лиге страны.

Ранее Месси превзошёл редчайшее достижение Пеле в истории футбола.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше