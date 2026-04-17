Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
Об этом информационный центр о ситуации на подходах к мосту сообщил в MAX.
Движение восстановили в 23:37 мск.
Причины остановки не называются. Движение идёт в штатном режиме. Водителей призывают следить за обновлениями информации.
Ранее Крымский мост перекрывали.
В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 19 украинских беспилотников.
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше