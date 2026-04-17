Лавров встретится с главами МИД стран СНГ в Москве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Москве, а также проведет встречу с главами дипведомств стран Центральной Азии.
Как сообщили ранее на Смоленской площади, в ходе первого в этом году заседания СМИД СНГ главы внешнеполитических ведомств стран содружества «подведут итоги межмидовского взаимодействия в 2025 году, обсудят перспективы и основные задачи развития интеграционных связей, в том числе в контексте реализации приоритетов текущего председательства Туркменистана в организации и отмечаемого в этом году 35-летия СНГ».
Министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. «По итогам встречи будет принят ряд решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах», — пояснили в российском дипведомстве.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, большинство из одобренных документов будут переданы на последующие утверждения главам государств и правительств СНГ. Она добавила, что в ходе встречи главы МИД стран содружества также рассмотрят вопрос о придании статуса базовых организаций государств — участников СНГ двум российским образовательным учреждениям.
Об участниках СНГ.
Заседание министров иностранных дел стран СНГ пройдет спустя всего несколько дней после того, как Молдавия направила в секретариат в Минске уведомление о выходе из организации. Как сообщил глава МИД республики Михай Попшой, Кишинев официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года. Нельзя исключать, что этот вопрос также окажется на повестке встречи.
До сих пор Молдавия была членом содружества, однако фактически приостановила свою работу в ключевых органах СНГ после прихода к власти в декабре 2020 году Майи Санду. Решение о выходе республики из СНГ было одобрено парламентом страны 2 апреля 2026 года.
Среди участников содружества есть еще одна страна, которая, как отмечал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, «не принимает участие в деятельности содружества», — Украина. Официально Киев не выходил из организации. В мае 2018 года Украина приняла решение о прекращении участия в координационных советах СНГ, в августе того же года закрыла свое представительство при уставных органах организации. Позднее Киев также начал выходить из соглашений, действующих в рамках содружества.
Таким образом, на встрече в Москве стоит ожидать представителей девяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Центральная Азия — Россия.
Отдельно 17 апреля запланирована встреча глав МИД России и пяти стран Центральной Азии. По словам Захаровой, Лавров и министры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят ход реализации договоренностей по итогам второго саммита «Центральная Азия — Россия», который состоялся 9 октября 2025 года в Душанбе, с акцентом на исполнение принятого главами государств плана совместных действий.
«Предполагается обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии в общерегиональном формате. Также внимание будет уделено тематике безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней, то есть в регионе», — указала дипломат. Помимо этого, речь пойдет об «угрозах со стороны международных террористических группировок, которые действуют у наших общих границ на фоне дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке».