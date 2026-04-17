Роспотребнадзор: более 14 тысяч человек привиты от гепатита А в Дагестане

Более 14 тыс. человек были привиты в Республике Дагестан от гепатита А в рамках комплексных санитарно‑противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Организована вакцинация населения от гепатита А — привиты свыше 14 тыс. человек. Также продолжается иммунизация препаратами бактериофагов: фагированы более 4,5 тыс. человек», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что ситуация остаётся под строгим контролем Роспотребнадзора.
