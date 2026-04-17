Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: более 14 тысяч человек привиты от гепатита А в Дагестане

Более 14 тыс. человек были привиты в Республике Дагестан от гепатита А в рамках комплексных санитарно‑противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Организована вакцинация населения от гепатита А — привиты свыше 14 тыс. человек. Также продолжается иммунизация препаратами бактериофагов: фагированы более 4,5 тыс. человек», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ситуация остаётся под строгим контролем Роспотребнадзора.

Ранее RT и певица Жасмин помогли женщине с двумя детьми и пожилой матерью, которая лишилась дома в Дагестане из-за потопа.

Также сообщалось, что вертолёт МЧС доставил гуманитарную помощь жителям горных районов Дагестана.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше