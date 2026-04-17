Временное прекращение огня в Ливане вступило в силу

Десятидневное прекращение огня в Ливане вступило в силу, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
«После нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», — говорится в сообщении.
Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.
При этом американский лидер отметил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».