Европейский союз играет с огнем

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал обнародованный нашим Минобороны список адресов предприятий, на которых в Европе производят БПЛА для ВСУ. И такое заявление надо воспринимать как реестр потенциальных законных целей для Российских вооруженных сил.

Действительно, слишком долго мы пытались на уровне аргументов вразумить покровителей украинской хунты, которые на каком-то этапе стали воспринимать нашу сдержанность как слабость. И если четыре года назад даже первые поставки бронежилетов ВСУ были предметом горячих обсуждений, то после передачи РЗСО, танков и ракет решение о производстве для Украины сотен тысяч БПЛА воспринимается в европейских столицах как нечто само собой разумеющееся.

По выражению главы разведки Британии Блейз Метревели, Запад должен использовать против России все средства, за исключением прямой военной конфронтации. Нескрываемая натовская цель — компенсировать наращиванием числа дронов нехватку у ВСУ живой силы. А вынесение производства за пределы Украины должно вроде бы гарантировать его безопасность. Вот только теперь прямая вовлеченность НАТО в конфликт с нами — это состоявшийся факт. И после предупреждения Минобороны РФ дело за решением нашего военно-политического руководства, к которому принадлежит и Дмитрий Медведев.

