Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира

Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Задержанный в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части рядовой при конвоировании ударил ножом в Санкт-Петербурге одного из конвоира, тот скончался, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет РФ в своем канале на платформе Max.

«Следственными органами Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении рядового военнослужащего войсковой части. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в Петрозаводске группой розыска войсковой части был задержан рядовой, ранее самовольно оставивший расположение воинской части.

«При конвоировании задержанного в расположение части 16 апреля 2026 года около 20.00 в городе Санкт-Петербурге он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — добавили в СК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий скрывшийся с места преступления был задержан по горячим следам.

«В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.