Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Задержанный в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части рядовой при конвоировании ударил ножом в Санкт-Петербурге одного из конвоира, тот скончался, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет РФ в своем канале на платформе Max.
«Следственными органами Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении рядового военнослужащего войсковой части. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в Петрозаводске группой розыска войсковой части был задержан рядовой, ранее самовольно оставивший расположение воинской части.
«При конвоировании задержанного в расположение части 16 апреля 2026 года около 20.00 в городе Санкт-Петербурге он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — добавили в СК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий скрывшийся с места преступления был задержан по горячим следам.
«В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.