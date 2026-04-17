Новак участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Республики Конго

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в качестве главы российской делегации в инаугурации избранного президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Россия придает большое значение развитию всесторонних отношений с Республикой Конго. Мы убеждены, что реализация совместных проектов и расширение сотрудничества в различных сферах будут способствовать углублению партнерства между нашими странами на всех уровнях и принесут ощутимую пользу народам обоих государств», — сказал Новак, его слова приводятся на сайте кабмина.
В рамках визита вице-премьер посетил Русский дом в Браззавиле и возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина, расположенного на территории представительства Россотрудничества. «Данный мемориал стал символом укрепления дружбы между российским народом и народом Республики Конго», — отмечается на сайте правительства.
Дени Сассу-Нгессо принял 16 апреля президентскую присягу и вступил в должность главы государства на очередной, восьмой по счету срок. Он поклялся неукоснительно следовать основному закону страны. 16 апреля в стране был объявлен нерабочий день. В Республику Конго для участия в торжествах прибыли главы государств и правительств ряда африканских стран. 82-летний Сассу-Нгессо победил на состоявшихся в марте президентских выборах, в которых участвовали семь кандидатов. За него проголосовали 94,8% избирателей.
Свой первый срок на посту главы государства Сассу-Нгессо начал в 1979 году. Спустя 13 лет он получил на президентских выборах 17% и, заняв третью позицию, не прошел во второй тур. Вскоре Сассу-Нгессо отправился в изгнание за границу. Когда в стране началась гражданская война, Сассу-Нгессо вернулся на родину и в 1997 году вновь оказался на вершине власти. С тех пор он неизменно переизбирался на посту президента. В целом Сассу-Нгессо находится на посту главы государства почти 42 года.
Срок мандата президента в Республике Конго составляет пять лет.