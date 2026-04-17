Новак участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Республики Конго

Свой первый срок на посту главы государства Сассу-Нгессо начал в 1979 году. Спустя 13 лет он получил на президентских выборах 17% и, заняв третью позицию, не прошел во второй тур. Вскоре Сассу-Нгессо отправился в изгнание за границу. Когда в стране началась гражданская война, Сассу-Нгессо вернулся на родину и в 1997 году вновь оказался на вершине власти. С тех пор он неизменно переизбирался на посту президента. В целом Сассу-Нгессо находится на посту главы государства почти 42 года.