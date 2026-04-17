Развожаев: в районе Севастополя сбиты три воздушные цели

Три воздушные цели были сбиты в районе Северной стороны и мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что, по информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.
Позже стало известно об отбое воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Туапсе при атаке БПЛА повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.