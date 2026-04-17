ПВО сбила три воздушные цели в Севастополе

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито три воздушные цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Развожаев также попросил жителей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности.