Ефрейтор ВС РФ помог уничтожить склад ВСУ с трехдневным запасом боеприпасов

Военнослужащий Роман Седов нашел замаскированный объект во время разведки, находясь под обстрелом артиллерии противника.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ефрейтор ВС РФ Роман Седов обнаружил и помог уничтожить склад ВСУ с трехдневным запасом боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Седов обнаружил замаскированный склад в ходе разведки местности, находясь под обстрелом артиллерии противника.

«Ефрейтор Седов произвел расчеты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был уничтожен. Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего боевики ВСУ лишились трехдневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении», — отметили в Минобороны.

В министерстве также рассказали о младшем лейтенанте Ильшате Валиеве, который организовал успешный захват опорного пункта ВСУ. «Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп. В условиях применения противником ударных БПЛА младший лейтенант Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе зачистки опорного пункта были ликвидированы девять военнослужащих противника и расчет БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше