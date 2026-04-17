Ефрейтор ВС РФ помог уничтожить склад ВСУ с трехдневным запасом боеприпасов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ефрейтор ВС РФ Роман Седов обнаружил и помог уничтожить склад ВСУ с трехдневным запасом боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что Седов обнаружил замаскированный склад в ходе разведки местности, находясь под обстрелом артиллерии противника.
«Ефрейтор Седов произвел расчеты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был уничтожен. Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего боевики ВСУ лишились трехдневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении», — отметили в Минобороны.
В министерстве также рассказали о младшем лейтенанте Ильшате Валиеве, который организовал успешный захват опорного пункта ВСУ. «Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп. В условиях применения противником ударных БПЛА младший лейтенант Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе зачистки опорного пункта были ликвидированы девять военнослужащих противника и расчет БПЛА.