ЦАХАЛ заявил, что атаковал 380 целей в Ливане за 24 часа до прекращения огня

Ударам подверглись «ракетные установки», «командные штабы» и группы вооруженных радикалов «Хезболлах», сообщили в израильской армии.

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 24 часа до вступления в силу прекращения огня в Ливане атаковала 380 объектов боевого крыла шиитского движения «Хезболлах».

«За истекшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 380 целям “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. Среди атакованных объектов военные перечислили «ракетные установки», «командные штабы» и группы вооруженных радикалов. В пресс-службе отметили, что «ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и будет действовать в соответствии с указаниями политического руководства [Израиля]».

В 0:00 мск 17 октября в Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня, сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Этому предшествовали несколько часов непрерывных обстрелов севера Израиля, отметила радиостанция.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. Он сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
