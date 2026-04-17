ЦАХАЛ заявил, что атаковал 380 целей в Ливане за 24 часа до прекращения огня

«За истекшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 380 целям “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. Среди атакованных объектов военные перечислили «ракетные установки», «командные штабы» и группы вооруженных радикалов. В пресс-службе отметили, что «ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и будет действовать в соответствии с указаниями политического руководства [Израиля]».
В 0:00 мск 17 октября в Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня, сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Этому предшествовали несколько часов непрерывных обстрелов севера Израиля, отметила радиостанция.
16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. Он сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля.