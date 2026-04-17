ЦАХАЛ заявил, что атаковал 380 целей в Ливане за 24 часа до прекращения огня

«За истекшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 380 целям “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. Среди атакованных объектов военные перечислили «ракетные установки», «командные штабы» и группы вооруженных радикалов. В пресс-службе отметили, что «ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и будет действовать в соответствии с указаниями политического руководства [Израиля]».