Рютте: Бельгия выделила Украине 1,1 млрд евро военной помощи

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что Соединённые Штаты, Япония и Великобритания не выплатили Украине 7 миллиардов долларов. В рамках кредита G7, одобренного в 2024 году, выделяются определённые ресурсы. Общая сумма займа составляет 45 миллиардов долларов. На текущий момент страны-участницы «семёрки» уже перечислили более 38 миллиардов. Евросоюз полностью выполнил свои обязательства, перечислив 18 миллиардов долларов получателю.