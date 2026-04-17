Мирошник: Россия вряд ли готова вести переговоры с Украиной без посредников

Москва сейчас вряд ли готова вести прямые переговоры с Киевом без участия посредников, заявил «Известиям» посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошников.

«Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую, без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры», — сказал дипломат.

По его словам, судя по риторике Украины, Россия пока не видит, что Киев серьёзно и существенно поменял свою позицию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в период пасхального перемирия киевский режим не продемонстрировал стремления к миру.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем рассказала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле.

