Поражение империализма: как Куба разгромила американский десант в заливе Свиней и о каком реванше мечтают США

65 лет назад США начали высадку десанта на Кубе для свержения революционного правительства Фиделя Кастро. Кубинская армия под руководством команданте смогла разгромить подготовленную ЦРУ бригаду наёмников, пленив более 1 тыс. человек. В наши дни США вновь предпринимают попытки установить контроль над островом. Дональд Трамп открыто говорит о возможности «дружественного захвата», а СМИ сообщают о подготовке Пентагоном соответствующей операции. По словам экспертов, если США решатся на эту авантюру, то лёгкой победы у них не будет.
17 апреля 1961 года началось организованное ЦРУ вторжение на Кубу. Целью десантной операции, которая проводилась в бухте Кочинос (залив Свиней), было создание плацдарма для дальнейшего свержения революционного правительства Фиделя Кастро, пришедшего к власти двумя годами ранее.
Борьба за свободу.
Восстание на Кубе и падение проамериканской диктатуры Фульхенсио Батисты сильно ударили по интересам Вашингтона. Кубинские историки называют период 1902—1958 годов неоколониальным, поскольку страна, избавившись от испанского владычества, попала в кабальную зависимость от США. В экономике государства безраздельно доминировал американский капитал — компании из Штатов контролировали около 40% сахарных угодий острова, 80% коммунальных предприятий, 90% шахт и животноводческих ферм и вместе с британской Shell — практически весь нефтяной бизнес.
США активно вмешивались во внутренние дела Кубы, в том числе военными средствами. С 1906 по 1958 год американские солдаты трижды высаживались на остров, причём в 1906—1909 годах Вашингтон напрямую управлял страной, назначив там губернатора.
Революция, завершившаяся победой повстанцев 1 января 1959 года покончила с американским доминированием. В 1960 году Кастро национализировал всю американскую собственность на острове. Раздражение в США также вызвали налаживание контактов Гаваны с Москвой и распространение революционного движения на другие страны региона.
При поддержке флота и авиации США американский десант 17 апреля 1961 года высадился в районе Плайя-Хирон. Американское зенитное орудие, снимок Prensa Latina.
Чтобы свергнуть Кастро, в США был подготовлен план вторжения с использованием наёмников из числа кубинских эмигрантов. Их специально готовили в лагерях ЦРУ на территории США, Гватемалы и Никарагуа. На Кубе этих боевиков называли «гусанос» (исп. gusanos — черви).
США планировали задействовать около 1,5 тыс. «гусанос», объединённых в так называемую бригаду 2506. В неё входили пехотные, моторизованные и парашютно-десантные батальоны, танковые подразделения и артиллерия. Возглавлял наёмников отставной капитан батистовской армии Хосе Альфредо Сан Роман.
Разгром за 72 часа.
Для транспортировки боевиков были подготовлены пять вооружённых судов бывшей кубинской судоходной компании и два пехотно-десантных корабля, переданных из состава ВМС США. Выгружать на берег тяжёлую боевую технику планировалось при помощи семи танкодесантных катеров. В дополнение к этому ВВС США выделили восемь военно-транспортных самолётов С-46 и шесть С-54.
Согласно предположениям ЦРУ, десант должен был спровоцировать восстание против Кастро. В случае провала плана Вашингтон собирался направить на занятый плацдарм «временное правительство Кубы», которое «официально» запросило бы военную помощь у США.
Кубинские солдаты идут отражать высадку десанта в бухте Кочинос.
Перед высадкой США нанесли авиаудары по кубинским аэродромам, чтобы лишить Гавану боевой авиации. В Пентагоне посчитали бомбёжки успешными, однако в реальности многие кубинские самолёты уцелели, что сыграло важную роль в отражении агрессии.
17 апреля началась десантная операция. «Армия освобождения» высадилась с лодок в местечке Плайя-Хирон. Помимо этого, на остров были сброшены парашютисты. Практически сразу же интервенты понесли серьёзные потери. Уцелевшая авиация Кубы уничтожила судно Houston с батальоном «гусанос» и Rio Escondido с боеприпасами и тяжёлым вооружением.
В тот же день кубинские войска остановили, а затем начали теснить боевиков к побережью. Защитники республики использовали, в частности, советскую военную технику — танки Т-34 и самоходные артиллерийские орудия СУ-100.
19 апреля кубинцы перешли в финальное наступление и одержали победу. В общей сложности на разгром противника ушло 72 часа. «Гусанос» потеряли от 80 до 120 человек убитыми. Ещё около 1,2 тыс. наёмников попали в плен. Потери с кубинской стороны составили 156 человек убитыми и 800 ранеными.
«Провал США был очень серьёзным. Они верили в победу, считали, что повторится гватемальский сценарий. Однако просчитались, потому что революция на Кубе носила общенародный, антиамериканский и по-хорошему националистический характер. Вся нация поддержала Фиделя Кастро и кубинскую революцию», — пояснил в комментарии RT преподаватель МГИМО Борис Мартынов.
Эмбарго вместо вторжения.
Неудачная попытка агрессии укрепила позиции Кастро, который заявил о намерении перейти к социализму и наладить более тесные связи с Советским Союзом.
Премьер-министр революционного правительства Кубы Фидель Кастро на одном из участков вторжения в районе Плайя-Хирон.
Впрочем, провал в бухте Кочинос не заставил Вашингтон отказаться от планов интервенции. В том же году была разработана операция «Мангуст», которая предусматривала новое вторжение на Кубу. Её начало было намечено на 1962 год, однако этим планам помешал Карибский кризис. По его итогам США были вынуждены взять на себя обязательство не вторгаться на Кубу в обмен на вывоз советских ракет с острова.
Несмотря на отказ от агрессивных планов, Вашингтон тем не менее сохранил введённое в начале 1962 года торговое эмбарго против Кубы, которое запрещает торговые и финансовые операции с Гаваной. Этот режим санкций действует по сей день и за 60 лет он нанёс существенный вред экономике республики.
США хотят реванша.
В наши дни Кубе вновь грозит опасность со стороны Соединённых Штатов. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году США усилили давление на страну, фактически установив энергетическую блокаду острова. Кроме того, Вашингтон открыто заявляет о возможности «дружественного захвата» республики.
«Может быть дружественный захват, а может и не быть дружественного захвата. Да это и не так важно, потому что они уже, как говорится, на последнем издыхании. У них нет энергии, у них нет денег», — сказал Трамп 9 марта 2026 года.
В том же месяце он намекнул, что Куба может стать следующей страной, на которую США нападут после Ирана.
«Я построил эти великолепные вооружённые силы. “Их никогда не придётся задействовать”, — говорил я. Но иногда приходится. И Куба, кстати, следующая», — отметил американский лидер.
По данным СМИ, подобные заявления могут быть не пустыми угрозами. Как сообщает USA Today, Пентагон действительно ведёт подготовку возможной операции на случай, если Трамп отдаст соответствующий приказ.
Между тем Гавана намерена дать отпор агрессии. Как заявил президент республики Мигель Диас-Канель, вторжение на Кубу скажется на безопасности не только Острова свободы, но также и всего региона, включая США.
«Если оно (вторжение. — RT) произойдёт, будут бои, будет борьба, мы будем защищаться. И если потребуется умирать, мы будем умирать, потому что, как поётся в гимне нашей страны: “Умереть за Родину — значит жить!” — подчеркнул он в интервью NBC News.
Мстительный гегемон.
Автор биографии Фиделя Кастро в серии «Жизнь замечательных людей» Максим Макарычев полагает, что действия Трампа могут быть связаны в том числе с влиянием кубинских мигрантов, которые проживают в США. Стоит отметить, что действующий госсекретарь США Марко Рубио родился в семье кубинских мигрантов.
«На Трампа давит американо-кубинское лобби. Важно учитывать, что во Флориде проживает полуторамиллионная кубинская диаспора. Этот штат даёт 30 голосов выборщиков. Их голоса важны», — сказал собеседник RT.
Политический плакат «Плайя-Хирон, где империализм потерпел своё первое крупное поражение в Америке».
Кроме того, США до сих пор не могут забыть поражение в заливе Свиней, что оказывает влияние на их политику, констатировал Борис Мартынов.
«На Кубу американцы злы уже давно. В американской политике присутствует элемент мстительности. Это видно на примере Ирана. Мстительность у них в порядке вещей. Однако с Кубой у Вашингтона может получиться так же, как сейчас с Ираном. Просто так их не взять. Венесуэльский опыт повторить уже не удастся», — уверен эксперт.
Максим Макарычев считает, что Вашингтон, несмотря на слова Трампа, вряд ли решится на прямое военное вторжение на Кубу.
«Силовой захват невозможен. У каждого кубинца есть историческая память, они хорошо помнят сначала испанский, а потом американский колониализм. Кроме того, кубинская армия очень хорошо подготовлена. Сейчас США придерживаются политики экономического удушения и экономического захвата Кубы», — утверждает эксперт.
Несколько иной точки зрения придерживается Борис Мартынов. Он призывает не забывать о непредсказуемости нынешней администрации США.
«Трамп непредсказуем. Он действует на эмоциях. Ему обязательно хочется добыть победу, тем более в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. Поэтому всё может быть, но если он рассчитывает на лёгкую победу, то сильно заблуждается. Я надеюсь, что у Трампа помимо Рубио есть адекватные советники, которые будут рекомендовать ему не влезать в новую авантюру», — резюмировал аналитик.