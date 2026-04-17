Поражение империализма: как Куба разгромила американский десант в заливе Свиней и о каком реванше мечтают США

Впрочем, провал в бухте Кочинос не заставил Вашингтон отказаться от планов интервенции. В том же году была разработана операция «Мангуст», которая предусматривала новое вторжение на Кубу. Её начало было намечено на 1962 год, однако этим планам помешал Карибский кризис. По его итогам США были вынуждены взять на себя обязательство не вторгаться на Кубу в обмен на вывоз советских ракет с острова.