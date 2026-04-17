В Верховной раде заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за рыночных тарифов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире «Суперпозиция».

Источник: Life.ru

«Я вам на пальцах готов объяснить, это понимают и все украинцы, что на сегодня мы, ну давайте честно говорить, не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Европейского союза», — утверждает нардеп.

Кучеренко отдельно подчеркнул, что объединение рынков ЕС и Украины фактически исключает возможность сохранения текущих внутренних тарифов. Он предложил оценить, насколько подобный сценарий соотносится с доходами населения и уровнем его платёжеспособности.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз является более приоритетным, чем членство в НАТО. По его словам, сроки интеграции зависят от готовности самого Евросоюза, а страна способна внести вклад в развитие объединения благодаря своему военному потенциалу и технологическому опыту.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
