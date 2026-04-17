Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США откладывают поставки оружия странам ЕС из-за операции в Иране

Задержки затронут несколько европейских государств, в том числе Прибалтики и Скандинавии, сообщило агентство.

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Представители США проинформировали некоторых европейских лидеров о задержках в поставках вооружений из-за операции в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, задержки затронут несколько стран ЕС, в том числе Прибалтики и Скандинавии. Американские чиновники сообщили в переписке, что война в Иране продолжает истощать арсенал США, поэтому пока они не смогут реализовать поставки по заключенным ранее соглашениям в полном объеме, отмечает Reuters.

Представители Белого дома обеспокоены тем, что из-за конфликта на Ближнем Востоке американский ВПК не сможет удовлетворить растущий спрос, поэтому они рассматривают возможность сокращения поставок некоторым покупателям по всему миру.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
