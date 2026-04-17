Reuters: США откладывают поставки оружия странам ЕС из-за операции в Иране

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Представители США проинформировали некоторых европейских лидеров о задержках в поставках вооружений из-за операции в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, задержки затронут несколько стран ЕС, в том числе Прибалтики и Скандинавии. Американские чиновники сообщили в переписке, что война в Иране продолжает истощать арсенал США, поэтому пока они не смогут реализовать поставки по заключенным ранее соглашениям в полном объеме, отмечает Reuters.
Представители Белого дома обеспокоены тем, что из-за конфликта на Ближнем Востоке американский ВПК не сможет удовлетворить растущий спрос, поэтому они рассматривают возможность сокращения поставок некоторым покупателям по всему миру.