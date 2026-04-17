Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан: удары Ирана по мусульманским странам были обороной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает исламские страны региона дружественными, а удары по объектам США на их территории назвал самообороной.

«Исламская Республика Иран считает все мусульманские страны своими братьями, и эта позиция основана на практике пророка Мухаммеда. В то же время недавние действия по нанесению ударов по военным базам США в регионе были осуществлены в рамках оборонительных мер», — сказал политик.

При этом он добавил, что страны региона могли бы решать проблемы коллективно, опираясь «на религиозные и культурные общности».

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что исламская республика намерена потребовать компенсацию от пяти арабских государств за причинение физического и морального вреда.

Официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани между тем заявила, что ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

