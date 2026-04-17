Пезешкиан: удары Ирана по мусульманским странам были обороной

«Исламская Республика Иран считает все мусульманские страны своими братьями, и эта позиция основана на практике пророка Мухаммеда. В то же время недавние действия по нанесению ударов по военным базам США в регионе были осуществлены в рамках оборонительных мер», — сказал политик.
При этом он добавил, что страны региона могли бы решать проблемы коллективно, опираясь «на религиозные и культурные общности».
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что исламская республика намерена потребовать компенсацию от пяти арабских государств за причинение физического и морального вреда.
Официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани между тем заявила, что ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.