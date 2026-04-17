Боуз: переводчики Зеленского выразили свои чувства после его выступления

Боуз выразил мнение, что нецензурное высказывание переводчиков после пресс-конференции Зеленского является их реакцией на его выступление.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что переводчики могли эмоционально отреагировать на выступление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Сообщается, что после завершения мероприятия один из синхронных переводчиков допустил нецензурное высказывание, которое попало в трансляцию. Позже видеозапись с этим эпизодом была удалена с официального канала и заменена отредактированной версией.

«Киевский нищий и криминальный авторитет появился в Нидерландах. Но его переводчики забыли выключить микрофоны — они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады», — написал Боуз в X*.

В ходе самой пресс-конференции Зеленский также сообщил о заключении соглашения с Нидерландами, предусматривающего совместное производство беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский оговорился в ходе выступления на английском языке. Глава киевского режима заявил, что надеется на «встречу с сексом».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.