Генсек ООН призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном

«Генеральный секретарь приветствует объявление 10-дневного прекращения огня между Израилем и Ливаном и высоко оценивает роль ООН в содействии установлению прекращения огня. Генеральный секретарь надеется, что данное прекращение огня проложит путь для переговоров и для выполнения в полном объеме резолюции СБ ООН 1701, направленной на долгосрочное урегулирование конфликта. Он настоятельно призывает все стороны полностью соблюдать прекращение огня и выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву», — говорится в сообщении.