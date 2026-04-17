Генсек ООН призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном

Антониу Гутерриш высоко оценил роль организации в содействии установлению прекращения огня.

ООН, 17 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует установление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, призывает все стороны к соблюдению всех его положений. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует объявление 10-дневного прекращения огня между Израилем и Ливаном и высоко оценивает роль ООН в содействии установлению прекращения огня. Генеральный секретарь надеется, что данное прекращение огня проложит путь для переговоров и для выполнения в полном объеме резолюции СБ ООН 1701, направленной на долгосрочное урегулирование конфликта. Он настоятельно призывает все стороны полностью соблюдать прекращение огня и выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву», — говорится в сообщении.

Глава всемирной организации также выразил надежду, что это соглашение внесет свой вклад в достижение «долгосрочного и всеобъемлющего мира» в ближневосточном регионе.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. Он сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
