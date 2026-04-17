«СТРАНА.ua»: на Украине массово закрываются заведения общепита

На Украине наблюдается массовое закрытие заведений общественного питания: только в Киеве за март текущего года выставлены на продажу или закрылись более 200 заведений.
По словам главы компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, Киев «охватила эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда».
«У владельцев, как правило, нет финансовой подушки… Затраты увеличились в разы, посещаемость упала… А с февраля начали приходить платёжки за электроэнергию вдвое больше предыдущих. Поэтому многие, подсчитав убытки, решили просто закрыться», — цитирует её украинское издание «СТРАНА.ua».
Совладелица заведения «Ведьма-бар “Лысая гора” Олеся Остафиева также подчеркнула, что последние платёжки за тепло и электроэнергию были несоизмеримы с предыдущими.
«У нас, к примеру, они вдвое больше, чем стоимость аренды, А за апрель ожидаем ещё выше за счёт дополнительного подорожания электричества. У нас стоимость электроэнергии для бизнеса уже подтянулась к европейским тарифам, а стоимость блюд ещё не на таком уровне», — сказала она.
Кроме того, по её словам, ситуация усложняется из-за кадровых проблем: на множество вакансий просто невозможно найти людей.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире программы «Соловьёв LIVE» также отмечал, что коммунальная катастрофа на Украине растянется на годы.