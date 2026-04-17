Украина до сих пор молчит по проекту меморандума 2025 года: РФ считает ожидание диалога бесперспективным

Украинские власти не дали ответ на предложенный Россией проект меморандума. Инициатива Москвы прозвучала после переговоров в Стамбуле летом 2025 года. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».
Дипломат счел ожидание прямого диалога с Киевом бесперспективным. Он признал, что без давления на Украину переговоров не будет. Посол также отметил, что контакты вряд ли возможны без посредничества.
«Более чем полгода назад, когда это было в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили», — констатировал Родион Мирошник.
Он также сообщил о терактах со стороны ВСУ. На прошлой неделе зафиксировано большое количество атак Киева по российским регионам. Посол напомнил, в том числе, об ударе ВСУ по школе в Запорожской области. Киев также не менее 6 558 раз нарушил режим временного прекращения огня на Пасху.