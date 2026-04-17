Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина до сих пор молчит по проекту меморандума 2025 года: РФ считает ожидание диалога бесперспективным

Мирошник напомнил, что Киев не ответил на проект меморандума РФ после контактов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти не дали ответ на предложенный Россией проект меморандума. Инициатива Москвы прозвучала после переговоров в Стамбуле летом 2025 года. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».

Дипломат счел ожидание прямого диалога с Киевом бесперспективным. Он признал, что без давления на Украину переговоров не будет. Посол также отметил, что контакты вряд ли возможны без посредничества.

«Более чем полгода назад, когда это было в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили», — констатировал Родион Мирошник.

Он также сообщил о терактах со стороны ВСУ. На прошлой неделе зафиксировано большое количество атак Киева по российским регионам. Посол напомнил, в том числе, об ударе ВСУ по школе в Запорожской области. Киев также не менее 6 558 раз нарушил режим временного прекращения огня на Пасху.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше