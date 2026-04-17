Марочко: ВС РФ наступают у Красного Лимана сразу на двух участках

ЛУГАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы успешно наступают у Красного Лимана (украинское название — Лиман) сразу на двух участках: у Ставков и Дробышева. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«За истекшие сутки в самом Красном Лимане без существенных изменений, но наши военнослужащие сейчас очень активно действуют в районе населенного пункта Ставки, где идет зачистка местности и продвижение в южном направлении. Также есть определенные успехи некоторых подразделений, которые действуют в районе Дробышева — они также в южном направлении продвигаются», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ожесточенные бои развернулись в северо-восточной и восточной частях Красного Лимана.

