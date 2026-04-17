Посол Келин: Британия продлевает страдания украинцев путем поставок БПЛА

«Это только продлит страдания на Украине и продлит войну. Это лишь свидетельствует о том, что Великобритания не хочет урегулирования. Это подтверждает наши худшие опасения о том, что европейские страны, особенно Великобритания, желают сыграть ведущую роль в усилиях по затягиванию конфликта вместо того, чтобы остановить его», — сказал дипломат в интервью вещательной корпорации Би-би-си.