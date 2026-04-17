Посол Келин: Британия продлевает страдания украинцев путем поставок БПЛА

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Великобритания взяла курс на затягивание конфликта на Украине, не принимая во внимание интересы местного населения. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя поставку Соединенным Королевством рекордного количества беспилотников на Украину.
«Это только продлит страдания на Украине и продлит войну. Это лишь свидетельствует о том, что Великобритания не хочет урегулирования. Это подтверждает наши худшие опасения о том, что европейские страны, особенно Великобритания, желают сыграть ведущую роль в усилиях по затягиванию конфликта вместо того, чтобы остановить его», — сказал дипломат в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
Келин отметил, что Великобритания не проявляет желания обсуждать «широкие вопросы европейской безопасности». Он назвал ошибочным курс европейских стран на ремилитаризацию. На вопрос о возможности улучшения отношений между Москвой и Лондоном посол ответил, что в краткосрочном периоде такая перспектива не просматривается, однако ситуация может измениться при другом британском правительстве.
15 апреля правительство Соединенного Королевства объявило, что поставит в этом году Украине 120 тыс. беспилотников. Речь идет о крупнейшем пакете помощи такого рода. В него войдут ударные БПЛА большой дальности, разведывательные и наблюдательные дроны, логистические беспилотники, а также морские БПЛА.