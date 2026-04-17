Посол РФ: Россия надеется на победу здравого смысла в Лондоне

Информация о европейских предприятиях, на которых производят дроны для ударов по РФ, может убедить лидеров ЕС отказаться от эскалации конфликта, отметил Андрей Келин.

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Москва надеется, что публикация Минобороны РФ информации о предприятиях в Европе, на которых производят БПЛА для ударов по России, вразумит европейских лидеров отказаться от эскалации конфликта. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Я верю, что есть здравомыслящие люди не только на нашей стороне, но также в Соединенном Королевстве, которые не позволят сильнее повысить напряженность в Европе. Нам следует думать о диалоге и переговорах, однако здесь, в Лондоне, вовсе не хотят вступать в диалог», — сказал он.

15 апреля Минобороны РФ обнародовало названия и адреса украинских предприятий в Европе, на которых производят БПЛА для ударов по России, а также зарубежных компаний, осуществляющих производство комплектующих. Филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по РФ, расположены в городах восьми стран Европы, в том числе в Мюнхене, Лондоне, Праге и Риге. Комплектующие для украинских беспилотников производят предприятия в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии, Чехии.

