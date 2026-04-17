В Петербурге сбежавший из части военный после задержания убил конвоира

Задержанный в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части рядовой при конвоировании ударил ножом в Санкт-Петербурге одного из конвоиров, в результате чего тот скончался.
По информации Следственного комитета, скрывшийся с места преступления был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.
Ранее в пресс-бюро ФСИН России заявили, что распространяемая в СМИ информация о побеге осуждённых из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности.
В конце 2025 года ФСБ предотвратила захват заложника и побег заключённого из исправительной колонии в Курганской области.