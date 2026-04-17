Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге сбежавший из части военный после задержания убил конвоира

Задержанный в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части рядовой при конвоировании ударил ножом в Санкт-Петербурге одного из конвоиров, в результате чего тот скончался.

По информации Следственного комитета, скрывшийся с места преступления был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-бюро ФСИН России заявили, что распространяемая в СМИ информация о побеге осуждённых из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности.

В конце 2025 года ФСБ предотвратила захват заложника и побег заключённого из исправительной колонии в Курганской области.