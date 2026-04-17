В Румынии заявили, что характер политики Мадьяра будет виден по его действиям

Дан не согласился с тем, что лидер Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Келемен Хунор должен подать в отставку, так как в ходе недавних парламентских выборов в Венгрии поддерживал партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз “и ее лидера Виктора Орбана. “Как я читал в прессе, и думаю, что эта информация верна, 90% венгров Трансильвании проголосовали за Орбана, — сказал он. — И тогда он [Келемен Хунор], будучи представителем этих людей, которые так голосовали, не думаю [что должен уйти в отставку]”. ДСВР — парламентская политическая партия, которая входит в коалицию правящих партий Румынии.