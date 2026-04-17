В Румынии заявили, что характер политики Мадьяра будет виден по его действиям

По мнению президента Никушора Дана, лидера партии «Тиса» можно будет «интуитивно поместить» близко к премьер-министру Италии Джордже Мелони.

БУХАРЕСТ, 17 апреля. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который должен быть назначен премьер-министром Венгрии, называет себя проевропейским политиком, однако это будет видно по его дальнейшим действиям. Такое мнение высказал президент Румынии Никушор Дан в интервью радио Europa FM.

«Он определяет себя как проевропейского [политика], мы увидим это по его будущим действиям, думаю, что по характеру его политических действий мы можем интуитивно поместить его где-то близко к [премьер-министру Италии Джордже] Мелони», — сказал он.

Дан не согласился с тем, что лидер Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Келемен Хунор должен подать в отставку, так как в ходе недавних парламентских выборов в Венгрии поддерживал партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз “и ее лидера Виктора Орбана. “Как я читал в прессе, и думаю, что эта информация верна, 90% венгров Трансильвании проголосовали за Орбана, — сказал он. — И тогда он [Келемен Хунор], будучи представителем этих людей, которые так голосовали, не думаю [что должен уйти в отставку]”. ДСВР — парламентская политическая партия, которая входит в коалицию правящих партий Румынии.

Сейчас в Румынии, главным образом в Трансильвании, проживает около 1 млн этнических венгров, или 5,25−6% населения страны (по переписи 2021 года), — самое большое национальное меньшинство в стране. Подавляющее большинство из них имеют румынское и венгерское гражданства и принимали участие в выборах в Венгрии.

Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы): венгерская оппозиция, которая смогла победить на выборах
Партия «Тиса» — одна из самых обсуждаемых политических сил в современной Венгрии. Она позиционирует себя как оппозиционное движение и делает ставку на обновление политической системы на фоне кризиса доверия к власти. Партия уважения и свободы победила на парламентских выборах 2026 года: собрали главное о ней на сегодня.
Читать дальше