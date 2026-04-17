Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦАХАЛ заявили, что нанесли 380 ударов по Ливану за 24 часа до начала перемирия

Армия обороны Израиля заявила, что за 24 часа до вступления в силу прекращения огня в Ливане атаковала 380 объектов шиитского движения «Хезболла».

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Среди поражённой инфраструктуры… штаб-квартиры и многочисленные пусковые установки, включая пусковые установки, которые запускали ракеты в сторону израильской территории…» — говорится в заявлении.

Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.

При этом американский лидер отметил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».

Позже израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что десятидневное прекращение огня в Ливане вступило в силу.

