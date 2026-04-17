В ЦАХАЛ заявили, что нанесли 380 ударов по Ливану за 24 часа до начала перемирия

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Среди поражённой инфраструктуры… штаб-квартиры и многочисленные пусковые установки, включая пусковые установки, которые запускали ракеты в сторону израильской территории…» — говорится в заявлении.
Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.
При этом американский лидер отметил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».
Позже израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что десятидневное прекращение огня в Ливане вступило в силу.