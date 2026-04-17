В МИД России оценили перспективы прямого диалога с Украиной

Мирошник: Россия вряд ли готова к прямым переговорам с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Россия сейчас вряд ли готова к прямым переговорам с Украиной без участия посредников. Об этом заявил посол МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».

Дипломат уточнил, что Москва не видит признаков существенного изменения позиции Киева.

«Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры», — сказал посол.

Мирошник добавил, что рассчитывать на прямые переговоры без дополнительного давления на Киев не приходится. Он напомнил, что в рамках стамбульского формата Россия передала проект меморандума, однако ответа на него до сих пор не последовало.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия намерена добиваться своих целей по Украине дипломатическим путем. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для российской стороны переговоры рассматриваются как основной инструмент.

Пресс-секретарь президента России подчеркивал, что переговоры по урегулированию на Украине пойдут по-другому по мере продвижения российских военных в зоне спецоперации.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
