Трамп заявил, что США не помогут Италии в случае необходимости

Американский лидер пояснил, что Рим не пришел на помощь Вашингтону.

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США не придут на помощь Италии в случае необходимости. Соответствующую публикацию он разместил 16 апреля в Truth Social.

«Италия не пришла нам на помощь, а мы не придем на помощь ей», — написал американский лидер. Публикацию он сопроводил ссылкой на статью газеты The Guardian от 31 марта, в которой говорится, что Италия отказала США в доступе к своей военной базе Сигонелла на острове Сицилия.

Как информировала ранее итальянская газета Corriere della Sera, отказ последовал 27 марта. Утверждалось, что консультации с итальянским военным руководством не проводились, а план, предусматривающий посадку бомбардировщиков на базе Сигонелла перед дальнейшим вылетом на Ближний Восток, был отправлен властям республики уже после того, как американские самолеты поднялись в воздух. Как отметила впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони, никаких трений между Римом и Вашингтоном в связи с сообщениями СМИ о недопуске направлявшихся в зону боевых действий на Ближнем Востоке американских бомбардировщиков на базу на острове Сицилия нет.

Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Папы Римского Льва XIV написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы папой. Лев XIV в последние недели выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке.

Мелони сначала в мягкой форме выразила поддержку понтифику, а затем под давлением общественного мнения назвала высказывания Трампа неприемлемыми. Она до сих пор избегала критики Трампа, которого предлагала выдвинуть на Нобелевскую премию мира. В ЕС Мелони считалась одним из наиболее близких американскому президенту европейским лидером, за что подвергалась критике.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше