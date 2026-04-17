Трамп заявил, что США не помогут Италии в случае необходимости

Как информировала ранее итальянская газета Corriere della Sera, отказ последовал 27 марта. Утверждалось, что консультации с итальянским военным руководством не проводились, а план, предусматривающий посадку бомбардировщиков на базе Сигонелла перед дальнейшим вылетом на Ближний Восток, был отправлен властям республики уже после того, как американские самолеты поднялись в воздух. Как отметила впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони, никаких трений между Римом и Вашингтоном в связи с сообщениями СМИ о недопуске направлявшихся в зону боевых действий на Ближнем Востоке американских бомбардировщиков на базу на острове Сицилия нет.