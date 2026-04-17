«Поскольку дипломатический прогресс между двумя странами, похоже, застопорился, возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов США могут стать полезным отвлекающим манёвром», — пишет американский журнал Responsible Statecraft.
Согласно статье, подобные действия призваны помочь Вашингтону выбраться из «трясины», в которую он сам загнал себя на Ближнем Востоке. В пример издание приводит гибель более десятка американских военнослужащих, резкий рост цен на бензин и снижение прогноза экономического роста, что может спровоцировать глобальную рецессию.
При этом отмечается, что, несмотря на отсутствие решения президента США Дональда Трампа о действиях в отношении Гаваны, а также долгосрочной стратегии в отношении острова, члены конгресса не ждут начала удара.
В USA Today ранее заявили, что США начали планирование военной операции на Кубе.
В Пентагоне между тем слухи об операции США против Кубы назвали спекуляциями.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ни одна страна не должна вторгаться на Кубу.