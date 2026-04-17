Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS назвал возможную операцию США на Кубе отвлекающим манёвром

Сообщения о подготовке к возможной военной операции США против Кубы могут являться отвлекающим манёвром американской администрации, которая «создала себе трясину на Ближнем Востоке».

«Поскольку дипломатический прогресс между двумя странами, похоже, застопорился, возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов США могут стать полезным отвлекающим манёвром», — пишет американский журнал Responsible Statecraft.

Согласно статье, подобные действия призваны помочь Вашингтону выбраться из «трясины», в которую он сам загнал себя на Ближнем Востоке. В пример издание приводит гибель более десятка американских военнослужащих, резкий рост цен на бензин и снижение прогноза экономического роста, что может спровоцировать глобальную рецессию.

При этом отмечается, что, несмотря на отсутствие решения президента США Дональда Трампа о действиях в отношении Гаваны, а также долгосрочной стратегии в отношении острова, члены конгресса не ждут начала удара.

В USA Today ранее заявили, что США начали планирование военной операции на Кубе.

В Пентагоне между тем слухи об операции США против Кубы назвали спекуляциями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ни одна страна не должна вторгаться на Кубу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше