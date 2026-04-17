Израиль атакует юг Ливана после вступления в силу десятидневного перемирия

Израиль продолжил атаковать юг Ливана после вступления в силу десятидневного прекращения огня.
Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство NNA.
Отмечается, что зафиксированы удары по ливанским городам Хиам и Дбейбин на юге республики. Также сообщается об атаках БПЛА в регионе Западное Бекаа.
Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.
Позже израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что десятидневное прекращение огня в Ливане вступило в силу.