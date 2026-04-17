Перемирие Израиля и Ливана вступило в силу на фоне новых обстрелов ЦАХАЛ

Соглашение о временной паузе в конфликте было достигнуто при посредничестве США и должно было начать действовать с 0:00 мск. При этом незадолго до установленного времени израильские ВВС нанесли серию ударов по южным районам Ливана. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил об атаках по 11 населённым пунктам, среди которых Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани.