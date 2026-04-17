Трамп заявил, что США не придут на помощь Италии в случае необходимости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не придут на помощь Италии в случае необходимости.

Об этом политик написал он в Truth Social.

Об этом политик написал он в Truth Social.

«Италия не пришла нам на помощь, а мы не придём на помощь ей», — говорится в публикации.

При этом глава Белого дома прикрепил к посту ссылку на статью The Guardian, согласно которой Италия отказала США в доступе к своей военной базе Сигонелла на острове Сицилия.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони неприемлемой и заявил, что разочарован в ней.

До этого она назвала неприемлемыми высказывания американского лидера о Папе Римском Льве XIV.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше