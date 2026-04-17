Трамп: США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть поддержку Италии на фоне разногласий с премьер-министром Джорджей Мелони. По его словам, причиной стало отсутствие помощи со стороны Рима.
В своём сообщении он указал, что Соединённые Штаты не намерены оказывать поддержку Италии, если та, по его оценке, не отвечает взаимностью. При этом подробности ситуации американский лидер раскрывать не стал.
Заявление сопровождалось ссылкой на публикацию в британских СМИ, где говорилось об отказе Италии предоставить авиабазу на Сицилии для американских военных самолётов, задействованных в операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что не считает необходимым проводить встречу с Папой Римским Львом XIV, которого он до этого подверг критике. По его словам, он вправе придерживаться собственной точки зрения, даже если она отличается от позиции Папы Римского.