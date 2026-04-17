В Николаеве заметили два военных автобуса «груз-200» после удара по ВСУ

В Николаеве заметили два военных автобуса с надписью «груз-200» после удара по украинским военным в Херсонской области. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«После удара по северо-западу Херсонской области в Николаев заехало два военных микроавтобуса с надписью “груз 200”, — рассказал подпольщик. По его словам, под удар попали боевики спецподразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Германия экстренно направила медицинский самолет Doriner ADAC на польскую авиабазу Жешув рядом с украинской границей. Борт предназначен для транспортировки пациентов с минно-взрывными травмами, тяжелыми ожогами и повреждениями позвоночника, которых невозможно перевозить наземным путем. Также главком ВСУ заявил о наступлении Армии России вдоль почти всей линии фронта — практически в 1200 км. Наиболее напряженная обстановка, по его словам, сохраняется на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

