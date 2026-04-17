В Госдуме предложили ввести автоматический перерасчёт платы за ЖКУ

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство России законопроект, согласно которому предлагается производить автоматически в беззаявительном порядке перерасчёт платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.
По словам парламентария, инициатива направлена на устранение избыточной бюрократии и реальную защиту прав граждан.
«Человек не должен доказывать очевидное и тратить время на оформление перерасчёта в ситуациях, когда услуга оказана некачественно», — цитирует Гусева ТАСС.
