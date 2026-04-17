Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести автоматический перерасчёт платы за ЖКУ

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство России законопроект, согласно которому предлагается производить автоматически в беззаявительном порядке перерасчёт платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство России законопроект, согласно которому предлагается производить автоматически в беззаявительном порядке перерасчёт платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

По словам парламентария, инициатива направлена на устранение избыточной бюрократии и реальную защиту прав граждан.

«Человек не должен доказывать очевидное и тратить время на оформление перерасчёта в ситуациях, когда услуга оказана некачественно», — цитирует Гусева ТАСС.

Ранее экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова напомнила в беседе с RT, когда неоплаченная платёжка грозит отключением воды и света.

Также россиянам рассказали об изменении срока передачи показаний счётчика воды.