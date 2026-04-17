Марочко: ВС РФ закрепились у Дибровы под Красным Лиманом и готовят наступление

ЛУГАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы, несмотря на сопротивление ВСУ, закрепились в лесу у Дибровы под Красным Лиманом (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики и готовят плацдарм для наступления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за южные окраины Красного Лимана, то здесь идет ожесточенное сопротивление со стороны украинских боевиков. Наши военнослужащие сейчас закрепились в лесистой местности севернее Дибровы, где подготавливают плацдарм для дальнейшего наступления», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ вырыли огромное количество «лисьих нор» у Дибровы, это влияет на скорость наступления военных РФ на данном участке.