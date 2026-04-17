Правнук буденновца выполняет боевые задачи вместе с отцом

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Дизель» рассказал РИА Новости, что продолжает военное дело прадеда, воевавшего в составе армии Семёна Буденного, и выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, его прадед принимал участие в главных войнах прошлого века.
«Прадед воевал еще в Первую и Вторую мировую войну. Он был в буденновском отделении… Дома картина есть, как он на коне с шашкой», — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что его отец также находится в зоне боевых действий.
«Отец служит в той же 61-й бригаде, связистом. Он пошел добровольцем в 2023 году», — рассказал «Дизель».
Сам военнослужащий подчеркнул, что его решение принять участие в боевых действиях было осознанным.
«Я давно хотел, отец меня отговаривал, но прадед воевал, отец воюет — считаю, что и я должен попробовать», — подчеркнул он.