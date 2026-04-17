США не одержат победу в конфликте с Ираном, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 17 апр — РИА Новости. США не одержат победу в конфликте с Ираном, но война невыгодна никому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«США в этом конфликте не победят, но именно страны региона и мира понесут серьезные убытки», — сказал Пезешкиан.

Он также отметил, что война не в интересах ни одной из сторон.

Согласно сообщению пресс-службы президента Ирана, Пезешкиан заявил об этом, принимая начальника штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.

Как отметил иранский президент, после окончания конфликта Ирана с США и Израилем странам региона стоит укрепить сотрудничество, создав условия для безопасности на Ближнем Востоке.

«Подобно тому, как Европа посредством механизмов, как НАТО, обеспечивает собственную безопасность, исламские страны, опираясь на культурную и религиозную общность, могут решать различные вопросы в рамках коллективного сотрудничества», — добавил Пезешкиан.

В свою очередь, пакистанский военный представил доклад по переговорному процессу о мире между Ираном и США, выразив надежду на скорую договоренность сторон. При этом он заявил, что регион не вернется к прежнему состоянию после окончания войны.

