США не одержат победу в конфликте с Ираном, заявил Пезешкиан

«США в этом конфликте не победят, но именно страны региона и мира понесут серьезные убытки», — сказал Пезешкиан.
Он также отметил, что война не в интересах ни одной из сторон.
Как отметил иранский президент, после окончания конфликта Ирана с США и Израилем странам региона стоит укрепить сотрудничество, создав условия для безопасности на Ближнем Востоке.
«Подобно тому, как Европа посредством механизмов, как НАТО, обеспечивает собственную безопасность, исламские страны, опираясь на культурную и религиозную общность, могут решать различные вопросы в рамках коллективного сотрудничества», — добавил Пезешкиан.
В свою очередь, пакистанский военный представил доклад по переговорному процессу о мире между Ираном и США, выразив надежду на скорую договоренность сторон. При этом он заявил, что регион не вернется к прежнему состоянию после окончания войны.