МВФ объявил о возобновлении работы с Венесуэлой после перерыва с 2019 года

Международный валютный фонд объявил о возобновлении взаимодействия с правительством Венесуэлы после перерыва в отношениях, длившегося с марта 2019 года.

«Руководствуясь мнением стран-членов МВФ, обладающих большинством голосов, и в соответствии с многолетней практикой, директор-распорядитель Кристалина Георгиева объявила сегодня, что МВФ возобновляет взаимодействие с правительством Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес», — говорится в пресс-релизе фонда.

В 2019 году в МВФ рассказали о своей позиции по ситуации в Венесуэле.

Тогда же МВФ заявил о готовности помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
