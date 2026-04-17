МВФ объявил о возобновлении работы с Венесуэлой после перерыва с 2019 года

Международный валютный фонд объявил о возобновлении взаимодействия с правительством Венесуэлы после перерыва в отношениях, длившегося с марта 2019 года.
«Руководствуясь мнением стран-членов МВФ, обладающих большинством голосов, и в соответствии с многолетней практикой, директор-распорядитель Кристалина Георгиева объявила сегодня, что МВФ возобновляет взаимодействие с правительством Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес», — говорится в пресс-релизе фонда.
