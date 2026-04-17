RS: операция на Кубе может стать «отвлекающим маневром» для США

13 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».