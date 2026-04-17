RS: операция на Кубе может стать «отвлекающим маневром» для США

Авторы статьи отмечают, что операция на Кубе стала более вероятной на фоне тупика в дипломатическом процессе между Вашингтоном и Гаваной. Начало боевых действий в Латинской Америке было бы выгодной возможностью для Вашингтона, чтобы вывести Соединенные Штаты из «ближневосточной трясины», отмечает портал.
По мнению RS, одной из главных причин роста напряжения в отношениях между Вашингтоном и Гаваной стало ограниченное взаимодействие кубинских чиновников с президентом США Дональдом Трампом через госсекретаря Марко Рубио.
13 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».