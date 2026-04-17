RS: операция на Кубе может стать «отвлекающим маневром» для США

Напряжение с Гаваной растет, говорится в материале портала.

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. США могут использовать возможность проведения военной операции на Кубе в качестве «полезного отвлекающего маневра» для выхода из ближневосточного конфликта. Такое мнение выразил портал Responsible Statecraft (RS).

Авторы статьи отмечают, что операция на Кубе стала более вероятной на фоне тупика в дипломатическом процессе между Вашингтоном и Гаваной. Начало боевых действий в Латинской Америке было бы выгодной возможностью для Вашингтона, чтобы вывести Соединенные Штаты из «ближневосточной трясины», отмечает портал.

По мнению RS, одной из главных причин роста напряжения в отношениях между Вашингтоном и Гаваной стало ограниченное взаимодействие кубинских чиновников с президентом США Дональдом Трампом через госсекретаря Марко Рубио.

13 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
