В Туапсе после атаки дрона ВСУ уже сутки под завалами дома ищут девочку

После атаки дрона ВСУ в Туапсе Краснодарского края волонтёры и спасатели уже сутки ищут под завалами дома ребёнка.

По данным Telegram-канала Baza, в момент удара в доме находились мать с 14-летней девочкой. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри.

Официально сообщается, что она погибла, однако спасатели и волонтёры продолжают разбирать разрушенные конструкции.

Ранее сообщалось, что в Туапсе после атаки БПЛА повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных.

В ночь на 16 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе.

