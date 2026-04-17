В Туапсе после атаки дрона ВСУ уже сутки под завалами дома ищут девочку

После атаки дрона ВСУ в Туапсе Краснодарского края волонтёры и спасатели уже сутки ищут под завалами дома ребёнка.
По данным Telegram-канала Baza, в момент удара в доме находились мать с 14-летней девочкой. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри.
Официально сообщается, что она погибла, однако спасатели и волонтёры продолжают разбирать разрушенные конструкции.
Ранее сообщалось, что в Туапсе после атаки БПЛА повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных.
В ночь на 16 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше