Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Ливана потребовала от граждан прекратить стрельбу в Бейруте

Военные призвали «соблюдать закон и воздерживаться от применения оружия при любых обстоятельствах».

БЕЙРУТ, 17 апреля. /ТАСС/. Механизированные подразделения ливанской армии в ночные часы приступили к патрулированию улиц столицы после мощных оружейных салютов по случаю вступления в силу 10-дневного прекращения огня.

«В ряде районов несознательные граждане открыли сильную стрельбу из автоматов и гранатометов, подвергнув опасности жизни многих людей и причинив ущерб государственной и частной собственности», — говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в X.

Командование армии предупредило нарушителей общественного спокойствия и призвало граждан «соблюдать закон и воздерживаться от применения оружия при любых обстоятельствах». «Мы будем преследовать тех, кто применяет оружие, арестовывать их и передавать в соответствующие судебные органы», — подчеркивается в заявлении военных.

Как передал телеканал MTV, оружейные салюты устроили сторонники шиитской организации «Хезболлах», в некоторых местах на юге столицы до сих пор слышны залпы.

26 марта правительство республики поручило армии реализовать план «по превращению Бейрута в безопасную зону, свободную от незаконного оружия».

2 марта власти ввели запрет на вооруженную деятельность «Хезболлах» на всей территории страны и потребовали от боевиков сдать оружие ливанской армии. Эти меры были приняты после обстрела шиитами северных районов Израиля, который спровоцировал новую военную эскалацию.

