Ynet: РФ может ударить по компании в Хайфе, которая помогает Украине с дронами

В тот же день глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал российского посла в Праге после публикации Министерства обороны России списка производителей беспилотников в нескольких странах Европы, в числе которых также значится Чехия. В соответствующем списке числятся чешские компании, которые, согласно документу, могли бы рассматриваться как возможные цели для атак со стороны РФ.