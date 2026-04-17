Ynet: РФ может ударить по компании в Хайфе, которая помогает Украине с дронами

В Израиле отреагировали на угрозу со стороны РФ ударить «Орешником» по европейским заводам, которые помогают Украине в производстве комплектующих для беспилотников. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило израильское издание Ynet.
По версии российской стороны, компания, базирующаяся в Хайфе, поставляет ключевые модули связи для украинских БПЛА.
— В России утверждают, что именно такие компоненты обеспечивают работу систем дистанционного управления, используемых дронами ВСУ, — сказано в статье.
В тот же день глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал российского посла в Праге после публикации Министерства обороны России списка производителей беспилотников в нескольких странах Европы, в числе которых также значится Чехия. В соответствующем списке числятся чешские компании, которые, согласно документу, могли бы рассматриваться как возможные цели для атак со стороны РФ.
15 апреля Минобороны России опубликовало перечень иностранных компаний, которые занимаются производством дронов для Украины. Ведомство указало адреса предприятий в восьми европейских странах. В списке фигурируют предприятия в Чехии («Девиро» в Праге и Колине).