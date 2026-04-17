Мадьяр: правительство «Тисы» не будет отменять заморозку цен на топливо

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что после формирования нового правительства не планируется отмена заморозки цен на бензин и дизельное топливо, введённой ранее кабинетом Виктора Орбана. По его словам, эта мера сохранится без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.
Такое решение было озвучено после переговоров с руководством национальной нефтегазовой компании, которая подтвердила стабильность поставок топлива в страну, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках.
Кроме того, Мадьяр предложил действующим властям продлить срок действия сниженного акциза на топливо, который должен завершиться в конце апреля, как минимум ещё на один месяц, чтобы сохранить текущий уровень цен.
Ранее Мадьяр, одержавший победу на выборах в парламент, сообщил, что его офис разместится в одном из правительственных зданий. Оно расположено в Будапеште на левом берегу Дуная, неподалёку от здания Национального собрания Венгрии.