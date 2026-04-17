Мадьяр: правительство «Тисы» не будет отменять заморозку цен на топливо

Правительство партии «Тиса» в Венгрии не станет отменять заморозку цен на бензин и дизельное топливо.

Источник: Аргументы и факты

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что после формирования нового правительства не планируется отмена заморозки цен на бензин и дизельное топливо, введённой ранее кабинетом Виктора Орбана. По его словам, эта мера сохранится без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Такое решение было озвучено после переговоров с руководством национальной нефтегазовой компании, которая подтвердила стабильность поставок топлива в страну, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках.

Кроме того, Мадьяр предложил действующим властям продлить срок действия сниженного акциза на топливо, который должен завершиться в конце апреля, как минимум ещё на один месяц, чтобы сохранить текущий уровень цен.

Ранее Мадьяр, одержавший победу на выборах в парламент, сообщил, что его офис разместится в одном из правительственных зданий. Оно расположено в Будапеште на левом берегу Дуная, неподалёку от здания Национального собрания Венгрии.

Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы): венгерская оппозиция, которая смогла победить на выборах
Партия «Тиса» — одна из самых обсуждаемых политических сил в современной Венгрии. Она позиционирует себя как оппозиционное движение и делает ставку на обновление политической системы на фоне кризиса доверия к власти. Партия уважения и свободы победила на парламентских выборах 2026 года: собрали главное о ней на сегодня.
