Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил надежду на «хорошее поведение “Хезболлы”

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил надежду, что шиитское движение «Хезболла» «будет вести себя хорошо».

«Я надеюсь, что “Хезболла” будет действовать хорошо и достойно в этот важный период времени. Это будет великий момент для них, если они это сделают», — говорится в публикации.

Днём ранее Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.

При этом он также отметил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».

Между тем позже сообщалось, что Израиль продолжил атаковать юг Ливана после вступления в силу десятидневного прекращения огня.

