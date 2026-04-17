Трамп выразил надежду на «хорошее поведение “Хезболлы”

«Я надеюсь, что “Хезболла” будет действовать хорошо и достойно в этот важный период времени. Это будет великий момент для них, если они это сделают», — говорится в публикации.
Днём ранее Трамп заявил, что лидер Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня между странами на десять дней.
При этом он также отметил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».
Между тем позже сообщалось, что Израиль продолжил атаковать юг Ливана после вступления в силу десятидневного прекращения огня.
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля