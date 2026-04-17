Reuters: США предупредили Европу о задержке поставок оружия из-за войны в Иране

Вашингтон уведомил своих европейских партнёров о возможных задержках поставок некоторых видов вооружений из-за военной операции в Иране. Ожидается, что речь идёт о нескольких европейских странах, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

Вашингтон уведомил своих европейских партнёров о возможных задержках поставок некоторых видов вооружений из-за военной операции в Иране. Ожидается, что речь идёт о нескольких европейских странах, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что боевые действия с Ираном продолжают истощать американские запасы вооружений.

«Эти задержки подчёркивают, насколько война против Ирана… начала истощать американские запасы некоторых критически важных видов вооружения и боеприпасов», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен потратить $54,6 млрд на производство боевых дронов.

В Совбезе России между тем отметили, что у Ирана всё ещё есть много оружия и на фоне интервенции США и Израиля разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше